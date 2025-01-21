Понад 20 тіл з масового поховання в Ізюмі досі не ідентифіковані

Масове поховання (Фото: ДСНС)

Станом на січень 2025 року тіла 22 людей, знайдені в масовому похованні в Ізюмі Харківської області після деокупації, досі не ідентифіковані. Про це повідомила пресслужба Ізюмської громади.

З березня до 10 вересня 2022 року Ізюм перебував під російською окупацією. У цей час росіяни вчиняли жахливі злочини: вбивства, катування та масові поховання місцевих жителів. Одним із таких місць стала лісосмуга поблизу кладовища на вулиці Шекспіра в Ізюмі.

Після звільнення міста на цьому місці було виявлено масове поховання. Завдяки зусиллям рятувальників, волонтерів, правоохоронців та слідчих було ексгумовано понад 450 тіл і останків загиблих. Їх спрямували до Харкова для проведення судово-медичних експертиз задля встановлення причин смерті та ідентифікації.

Станом на січень 2025 року22 тіла залишаються не ідентифікованими. Вони були попередньо записані як "невідома жінка" або "невідомий чоловік", адже відсутня будь-яка інформація щодо їхніх родичів чи знайомих, які могли б надати необхідні свідчення для завершення процесу ідентифікації. Через це завершити судово-медичні експертизи щодо цих осіб неможливо.

"Ми звертаємося до всіх мешканців громади з проханням допомогти у пошуку родичів або надати будь-які відомості про загиблих", – йдеться у повідомленні.