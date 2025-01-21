Более 20 тел из массового захоронения в Изюме до сих пор не идентифицированы
По состоянию на январь 2025 года тела 22 человек, найденные в массовом захоронении в Изюме Харьковской области после деоккупации, до сих пор не идентифицированы. Об этом сообщила пресс-служба Изюмской общины.
С марта по 10 сентября 2022 года Изюм находился под российской оккупацией. В это время россияне совершали ужасающие преступления: убийства, пытки и массовые захоронения местных жителей. Одним из таких мест стала лесополоса возле кладбища на улице Шекспира в Изюме.
После освобождения города на этом месте было обнаружено массовое захоронение. Благодаря усилиям спасателей, волонтеров, правоохранителей и следователей было эксгумировано более 450 тел и останков погибших. Их направили в Харьков для проведения судебно-медицинских экспертиз для установления причин смерти и идентификации.
По состоянию на январь 2025 года22 тела остаются не идентифицированными. Они были предварительно записаны как "неизвестная женщина" или "неизвестный мужчина", ведь отсутствует какая-либо информация об их родственниках или знакомых, которые могли бы предоставить необходимые показания для завершения процесса идентификации. Поэтому завершить судебно-медицинские экспертизы относительно этих лиц невозможно.
"Мы обращаемся ко всем жителям общины с просьбой помочь в поиске родственников или предоставить какие-либо сведения о погибших", – говорится в сообщении.
- 15 сентября 2022 года было опубликовано фото массового захоронения в лесу под Изюмом. Президент Зеленский также показал снимки оттуда и заявил, что это должен видеть весь мир.
- 25 сентября ГСЧС сообщила, что на месте массового захоронения в Изюме эксгумировали 447 тел. В их числе тела женщин и детей.