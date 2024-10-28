ОГП: Правоохранители идентифицировали троих оккупантов, замучивших до смерти жителя Изюма

Российские захватчики (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Украинские правоохранители идентифицировали троих оккупантов, которые замучили до смерти мирного жителя во время оккупации города Изюм Харьковской области. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

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Им заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством и совершенном по предварительному сговору группой лиц. Подозреваемые – военнослужащий ВЧ №61899 27 отдельной мотострелковой бригады, а также двое боевиков террористической ЛНР.

По версии следствия, в мае 2022 года оккупанты задержали 57-летнего жителя Изюма за проукраинскую позицию. Они приехали на двух автомобилях в дом мужчины, силой затащили его в машину, связали руки, надели мешок на голову и отвезли в пыточную.

Подозреваемые избивали и пытали мужчину, чтобы получить информацию об известных ему местах дислокации Сил обороны и техники. От полученных травм мужчина скончался. Местные жители похоронили его под номером 311 на месте массового захоронения в Изюме.

Решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск.

Фото: ОГП