ОГП: Правоохранители идентифицировали троих оккупантов, замучивших до смерти жителя Изюма
Украинские правоохранители идентифицировали троих оккупантов, которые замучили до смерти мирного жителя во время оккупации города Изюм Харьковской области. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.
Им заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством и совершенном по предварительному сговору группой лиц. Подозреваемые – военнослужащий ВЧ №61899 27 отдельной мотострелковой бригады, а также двое боевиков террористической ЛНР.
По версии следствия, в мае 2022 года оккупанты задержали 57-летнего жителя Изюма за проукраинскую позицию. Они приехали на двух автомобилях в дом мужчины, силой затащили его в машину, связали руки, надели мешок на голову и отвезли в пыточную.
Подозреваемые избивали и пытали мужчину, чтобы получить информацию об известных ему местах дислокации Сил обороны и техники. От полученных травм мужчина скончался. Местные жители похоронили его под номером 311 на месте массового захоронения в Изюме.
Решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск.
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