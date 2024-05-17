В Волчанске оккупанты могли расстрелять человека с инвалидностью. Открыто производство

Правоохранители предполагают, что в Волчанске Харьковской области российские оккупанты могли расстрелять мужчину в инвалидной коляске

Волчанск (Фото: ЕРА/GEORGE IVANCHENKO)

В Волчанске Харьковской области российские оккупационные войска могли расстрелять человека в инвалидной коляске, предполагают правоохранители. Областная прокуратура заявила об открытии уголовного производства.

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Днем 17 мая украинский журналист Андрей Цаплиенко опубликовал видео с дрона, на котором в инвалидном кресле недалеко от больницы, захваченной россиянами, неподвижно сидит человек в красной одежде.

По словам Цаплиенко, человека с инвалидностью заметила военная аэроразведка. По мнению военных, он пытался уйти подальше от медицинского учреждения, но россияне его расстреляли.

Харьковская прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

27 декабря 2023 года в соцсетях появились кадры, на которых российские захватчики поставили трех украинских бойцов на колени и расстреляли с расстояния в несколько метров. Это произошло на южном направлении, вблизи Работино Запорожской области.

9 февраля 2024 года прокуратура сообщила, что оккупанты убили двух украинских военнопленных под Бахмутом.

18 февраля в одном из Telegram-каналов было опубликовано сообщение о расстреле шестерых пленных защитников механизированной бригады ВСУ на одной из позиций в Авдеевке. В тот же день было обнаружено видео убийства еще двух украинских воинов вблизи села Веселое Бахмутского района. Офис генпрокурора начал расследование.

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