У Вовчанську окупанти могли розстріляти людину з інвалідністю. Відкрито провадження

Правоохоронці припускають, що у Вовчанську Харківської області російські окупанти могли розстріляти чоловіка в інвалідному візку

Вовчанськ (Фото: ЕРА/GEORGE IVANCHENKO)

У Вовчанську Харківської області російські окупаційні війська могли розстріляти людину в інвалідному візку, припускають правоохоронці. Обласна прокуратура заявила про відкриття кримінального провадження.

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Вдень 17 травня український журналіст Андрій Цаплієнко опублікував відео з дрона, на якому в інвалідному кріслі неподалік лікарні, яку захопили росіяни, нерухомо сидить людина у червоному одязі.

За словами Цаплієнка, людину з інвалідністю помітила військова аеророзвідка. На думку військових, вона намагалася втекти далі від медичного закладу, але росіяни її розстріляли.

Харківська прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

27 грудня 2023 року в соцмережах з'явилися кадри, на яких російські загарбники поставили трьох українських бійців на коліна і розстріляли з відстані в кілька метрів. Це сталося на південному напрямку, поблизу Роботиного Запорізької області.

9 лютого 2024-го прокуратура повідомила, що окупанти вбили двох українських військовополонених під Бахмутом.

18 лютого в одному з Telegram-каналів було опубліковано повідомлення про розстріл шістьох полонених оборонців механізованої бригади ЗСУ на одній із позицій в Авдіївці. Того ж дня було виявлено відео вбивства ще двох українських воїнів поблизу села Веселе Бахмутського району. Офіс генпрокурора розпочав розслідування.

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