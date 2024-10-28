ОГП: Правоохоронці ідентифікували трьох окупантів, які закатували до смерті мешканця Ізюма

Російські загарбники (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Українські правоохоронці ідентифікували трьох окупантів, які закатували до смерті мирного мешканця під час окупації міста Ізюм Харківської області. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Їм заочно повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством та вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Підозрювані – військовослужбовець ВЧ №61899 27 окремої мотострілецької бригади, а також двоє бойовиків терористичної ЛНР.

За версією слідства, у травні 2022 року окупанти затримали 57-річного мешканця Ізюма за проукраїнську позицію. Вони приїхали на двох автомобілях до помешкання чоловіка, силою затягнули його до машини, звʼязали руки, вдягнули мішок на голову і відвезли до катівні.

Підозрювані били та катували чоловіка, намагаючись отримати інформацію про відомі йому місця дислокації Сил оборони та техніки. Від отриманих травм чоловік помер. Місцеві мешканці поховали його під номером 311 на місці масового поховання в Ізюмі.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук.

Фото: ОГП