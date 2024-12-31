Понад 7000 людей, які звернулися до рекрутингових центрів, є кандидатами до Сил оборони

Фото: Міноборони

Від початку роботи центрів рекрутингу до них звернулися більше ніж 32 000 українців, серед яких 7198 осіб уже розглядаються як кандидати до Сил оборони. Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Минулого тижня до центрів звернувся 901 українець.

У Міноборони наголосили, що в рекрутингових центрах не вручають повістки, а всі консультації надаються з дотриманням конфіденційності.

На сьогодні в Україні працюють 47 рекрутингових центрів. За останні два тижні, завдяки підтримці Міноборони та місцевих громад, відкрито два нові центри — у Волинській та Житомирській областях.

Заступник міністра оборони Сергій Мельник повідомив, що наступного року планується розширення мережі рекрутингових центрів, оскільки їх головною перевагою є забезпечення прозорого та зручного процесу вступу на військову службу.

Мельник підкреслив, що кожен, хто бажає приєднатися до Сил оборони, має можливість вибрати спеціальність та місце служби, а також отримати розширений пакет пільг і соціальних гарантій, що поширюються навіть на членів їхніх родин.

Міноборони також зазначило, що найбільшу активність серед кандидатів демонструють мешканці Дніпропетровської, Харківської, Львівської, Запорізької областей та Києва. Центри пропонують понад 10 000 вакансій у різних військових підрозділах, таких як ЗСУ, Нацгвардія, Держприкордонслужба та СБУ.

14 жовтня 2024 року стало відомо, що в рекрутингових центрах армії найбільше заявок на посади водіїв, штабних працівників та операторів дронів.

18 жовтня Міноборони повідомило, що у застосунку "Резерв+" стала доступна функція рекрутингу.

25 листопада Сирський наказав кожній бригаді створити штатний підрозділ рекрутингу.