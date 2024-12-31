Более 7000 человек, обратившихся в рекрутинговые центры — кандидаты в Силы обороны

На прошлой неделе в центры обратился 901 украинец, сообщили в Минобороны

Фото: Минобороны

С начала работы центров рекрутинга к ним обратились более 32 000 украинцев, среди которых 7198 человек уже рассматриваются как кандидаты в Сил обороны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

На прошлой неделе в центры обратился 901 украинец.

В Минобороны подчеркнули, что в рекрутинговых центрах не вручают повестки, а все консультации предоставляются с соблюдением конфиденциальности.

На сегодняшний день в Украине работают 47 рекрутинговых центров. За последние две недели благодаря поддержке Минобороны и местных общин открыты два новых центра — в Волынской и Житомирской областях.

Заместитель министра обороны Сергей Мельник сообщил, что на следующий год планируется расширение сети рекрутинговых центров, поскольку их главным преимуществом является обеспечение прозрачного и удобного процесса поступления на военную службу.

Мельник подчеркнул, что каждый желающий присоединиться к Силам обороны имеет возможность выбрать специальность и место службы, а также получить расширенный пакет льгот и социальных гарантий, которые распространяются даже на членов их семей.

Минобороны отметило, что наибольшую активность среди кандидатов демонстрируют жители Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Запорожской областей и Киева. Центры предлагают более 10 000 вакансий в различных военных подразделениях, таких как ВСУ, Нацгвардия, Госпогранслужба и СБУ.

14 октября 2024 стало известно, что в рекрутинговых центрах армии больше всего заявок на должности водителей, штабных работников и операторов дронов.

18 октября Минобороны сообщило, что в приложении "Резерв+" стала доступна функция рекрутинга.

25 ноября Сырский приказал каждой бригаде создать штатное подразделение рекрутинга.