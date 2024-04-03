Порошенко: Для виборів потрібно спершу закінчити бойові дії. Але балотуватися я буду

Порошенко заявив, що якщо Україна успішно завершить бойові дії, то він знову балотуватиметься у президенти

Петро Порошенко (Фото: EPA/MIGUEL A. LOPES)

П'ятий президент Петро Порошенко заявив, що для проведення виборів в Україні спочатку мають закінчитись бойові дії. Про це він повідомив у інтерв'ю каналу Al Jazeera.

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За його словами, на наступних виборах він планує знову балотуватись на пост глави держави.

Водночас він зазначив, що для електорального процесу країні спочатку необхідно успішно завершити бойові дії.

Також Порошенко сказав, що якщо Україна вступить до Європейського Союзу, він має намір балотуватися до Європарламенту.

Політик спростував думку, що Україна "програє війну" і заявив, що українські воїни показали здатність добиватися "дива" на полі бою.

"Війна – це не кіно, і заздалегідь написаного сценарію не існує. Ви не можете знати результат. За це ми платимо найбільшу ціну. Але повірте мені, будь ласка, не вірте Путіну. Путіну не потрібен ні Донбас, ні Крим, ні Херсон, ні Запоріжжя. Путін хоче стерти Україну", – резюмував він.

Наприкінці листопада 2023 року представник ГУР Черняк повідомив, що росіяни виділили $1,5 мільярда на інформаційну операцію "Майдан-3", з них $250 млн – на ведення в Telegram.

За його словами, для дестабілізації в Україні залучено спецслужби та адміністрацію російського диктатора Путіна, а також ідеолога терористичної "Новоросії" Суркова.

27 лютого 2024 року Комітет з розвідки при президенті України заявив, що російська спецоперація "Майдан-3" досягне кульмінації у березні-травні 2024 року. За задумом окупантів, їм вдасться "розхитати ситуацію" в Україні на першу половину червня – і тоді їй буде завдано воєнної поразки на сході, у цьому є ключова ідея операції загарбників.

29 лютого ГУР заявило, що має списки людей, за якими "працюють" росіяни в межах спецоперації "Майдан-3", щоб залучити їх до поширення своєї риторики та вплинути на суспільно-політичну ситуацію в Україні. Серед "впливових категорій" є десятки таких осіб.

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