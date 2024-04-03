Порошенко: Для выборов нужно сначала закончить боевые действия. Но баллотироваться я буду

Порошенко заявил, что если Украина вступит в Евросоюз, то он будет баллотироваться в Европарламент

Петр Порошенко (Фото: EPA/MIGUEL A. LOPES)

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что для проведения выборов в Украине сначала должны закончиться боевые действия. Об этом он сообщил в интервью каналу Al Jazeera.

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По его словам, на следующих выборах он планирует снова баллотироваться на пост главы государства.

Одновременно он отметил, что для электорального процесса стране сначала необходимо успешно завершить боевые действия.

Также Порошенко сказал, что если Украина вступит в Европейский Союз, то он намерен баллотироваться в Европарламент.

Политик опроверг мнение о том, что Украина "проигрывает войну" и заявил, что украинские воины показали способность добиваться "чуда" на поле боя.

"Война – это не кино, и заранее написанного сценария не существует. Вы не можете знать исход. За это мы платим самую большую цену. Но поверьте мне, пожалуйста, не верьте Путину. Путину не нужен ни Донбасс, ни Крым, ни Херсон, ни Запорожье. Путин хочет стереть Украину", — резюмировал он.

В конце ноября 2023 года представитель ГУР Черняк сообщил, что россияне выделили $1,5 миллиарда на информационную операцию "Майдан-3", из них $250 млн – на ведение в Telegram.

По его словам, для дестабилизации в Украине привлечены спецслужбы и администрация российского диктатора Путина, а также идеолог террористической "Новороссии" Сурков.

27 февраля 2024 года Комитет по разведке при президенте Украины заявил, что российская спецоперация "Майдан-3" достигнет кульминации в марте-мае 2024 года. По замыслу оккупантов, им удастся "расшатать ситуацию" в Украине на первую половину июня – и тогда ей будет нанесено военное поражение на востоке, в этом и есть ключевая идея операции захватчиков.

29 февраля ГУР заявило, что имеет списки людей, по которым "работают" россияне в рамках спецоперации "Майдан-3", чтобы привлечь их к распространению своей риторики и повлиять на общественно-политическую ситуацию в Украине. Среди "влиятельных категорий" есть десятки таких лиц.

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