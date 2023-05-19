Після нашої перемоги Угорщина багато чого зрозуміє – посол України при НАТО

Угорщина може змінити своє ставлення щодо членства України в НАТО після перемоги України у війні з Росією, розповіла в інтерв'ю LIGA.net голова Місії України Наталія Галібаренко.

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На її думку, після перемоги України Угорщина "багато чого зрозуміє" і, можливо, перегляне свою політику стосовно інтеграції України до Альянсу.

Галібаренко розповіла, що навіть після перемоги України серед держав-членів НАТО можуть знайтись "відмовки" щодо вступу України до лав Альянсу, але їх буде значно менше.

"Питання лише в тому, що поле для маневру та відмовок буде кардинально меншим. У нас є позиція США про те, що після закінчення війни буде предметна розмова, всі свідки все почули", – сказала вона.

24 квітня 2023 року віцеспікерка угорського парламенту заявила, що вступ України в НАТО "має схвалити Росія", і натякнула, що таке ставлення з боку Угорщини пов'язано з політикою України щодо угорської національної меншини на Закарпатті, яка не задовольняє Будапешт.

Галібаренко заявила, що Угорщина спекулює на проблемах нацменшин, щоб блокувати вступ України до НАТО.

Голова Місії України при НАТО повідомила, що Україна хоче отримати такі само гарантії безпеки, які були у Швеції та Фінляндії до вступу в Альянс.

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