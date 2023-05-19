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После нашей победы Венгрия многое поймет – посол Украины при НАТО

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2023, 15:29
После нашей победы Венгрия многое поймет – посол Украины при НАТО - Фото
Наталья Галибаренко (Скриншот из видео)

Венгрия может изменить свое отношение к членству Украины в НАТО после победы Украины в войне с Россией, рассказала глава Миссии Украины Наталия Галибаренко в интервью LIGA.net.

По ее мнению, после победы Украины Венгрия "многое поймет" и, возможно, пересмотрит свою политику по интеграции Украины в Альянс.

Галибаренко рассказала, что даже после победы Украины среди государств-членов НАТО могут найтись "отговорки" по вступлению Украины в ряды Альянса, но их будет значительно меньше.

"Вопрос только в том, что поле для маневра и отговорок будет кардинально меньше. У нас есть позиция США о том, что после окончания войны будет предметный разговор, все свидетели все услышали", – сказала она.

  • 24 апреля 2023 года вице-спикер венгерского парламента заявила, что вступление Украины в НАТО "должна одобрить Россия", и намекнула, что такое отношение со стороны Венгрии связано с политикой Украины в отношении венгерского национального меньшинства в Закарпатье, которая не удовлетворяет Будапешт.
  • Галибаренко заявила, что Венгрия спекулирует на проблемах нацменьшинств, чтобы блокировать вступление Украины в НАТО.
  • Глава Миссии Украины при НАТО сообщила, что Украина хочет получить такие же гарантии безопасности, которые были у Швеции и Финляндии до вступления в Альянс.

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Артём Джерипа
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войнанатоВенгрияНаталия Галибаренко
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