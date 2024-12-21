Послом в Угорщині став "професор з окопів", якого Будапешт затвердив понад рік тому
Президент Володимир Зеленський призначив послом України в Угорщині "професора з окопів" Федора Шандора. Відповідний указ від 21 грудня опубліковано на сайті глави держави.
Шандора призначено разом з іншими новими послами – загалом Зеленський підписав 17 указів про звільнення і призначення.
Попереднім послом України в Угорщині була Любов Непоп. Зеленський звільнив її разом з низкою інших у липні 2022-го, і відтоді Україна не мала посла в Будапешті.
У серпні 2023 року стало відомо, що Угорщина погодила призначення Федора Шандора послом України через кілька місяців після того, як Київ надіслав запит на агреман.
Федір Шандор – професор Ужгородського національного університету, у лютому 2022 року пішов добровольцем до армії та читав студентам лекції з окопів у перервах між боями.
- 13 грудня 2024 року низка українських ЗМІ, зокрема Суспільне, писали, що колишнього генерального прокурора Андрія Костіна призначать послом України у Нідерландах.
- Нардеп від Голосу Ярослав Железняк повідомляв, що колишнього міністра юстиції Дениса Малюську можуть відправити до Ради Європи "чи щось таке".
- 20 грудня Зеленський сказав, що загалом погодив понад 30 нових призначень.