Послом в Угорщині став "професор з окопів", якого Будапешт затвердив понад рік тому

Україна не мала посла в Угорщині з липня 2022-го, а кандидатуру призначеного нині було затверджено ще влітку 2023-го

Федір Шандор (Фото: facebook.com/tourism.uz.ua)

Президент Володимир Зеленський призначив послом України в Угорщині "професора з окопів" Федора Шандора. Відповідний указ від 21 грудня опубліковано на сайті глави держави.

Шандора призначено разом з іншими новими послами – загалом Зеленський підписав 17 указів про звільнення і призначення.

Попереднім послом України в Угорщині була Любов Непоп. Зеленський звільнив її разом з низкою інших у липні 2022-го, і відтоді Україна не мала посла в Будапешті.

У серпні 2023 року стало відомо, що Угорщина погодила призначення Федора Шандора послом України через кілька місяців після того, як Київ надіслав запит на агреман.

Федір Шандор – професор Ужгородського національного університету, у лютому 2022 року пішов добровольцем до армії та читав студентам лекції з окопів у перервах між боями.