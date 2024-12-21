Послом в Венгрии стал "профессор из окопов", которого Будапешт утвердил более года назад
Президент Владимир Зеленский назначил послом Украины в Венгрии "профессора из окопов" Федора Шандора. Соответствующий указ от 21 декабря опубликован на сайте главы государства.
Шандор назначен вместе с другими новыми послами – всего Зеленский подписал 17 указов об увольнениях и назначениях.
Предыдущим послом Украины в Венгрии была Любовь Непоп. Зеленский уволил ее вместе с рядом других в июле 2022-го, и с тех пор у Украины не было посла в Будапеште.
В августе 2023 года стало известно, что Венгрия согласовала назначение Федора Шандора послом Украины через несколько месяцев после того, как Киев послал запрос на агреман.
Федор Шандор – профессор Ужгородского национального университета, в феврале 2022 года пошел добровольцем в армию и читал студентам лекции из окопов в перерывах между боями.
- 13 декабря 2024-го ряд украинских СМИ, в частности Суспильне, писали, что бывшего генерального прокурора Андрея Костина назначат послом Украины в Нидерландах.
- Нардеп от Голоса Ярослав Железняк сообщал, что бывшего министра юстиции Дениса Малюську могут отправить в Совет Европы "что-то подобное".
- 20 декабря Зеленский сказал, что в общей сложности согласовал более 30 новых назначений.