Послом в Венгрии стал "профессор из окопов", которого Будапешт утвердил более года назад

У Украины не было посла в Венгрии с июля 2022-го, а кандидатура Шандора была утверждена еще летом 2023-го

Федор Шандор (Фото: facebook.com/tourism.uz.ua)

Президент Владимир Зеленский назначил послом Украины в Венгрии "профессора из окопов" Федора Шандора. Соответствующий указ от 21 декабря опубликован на сайте главы государства.

Шандор назначен вместе с другими новыми послами – всего Зеленский подписал 17 указов об увольнениях и назначениях.

Предыдущим послом Украины в Венгрии была Любовь Непоп. Зеленский уволил ее вместе с рядом других в июле 2022-го, и с тех пор у Украины не было посла в Будапеште.

В августе 2023 года стало известно, что Венгрия согласовала назначение Федора Шандора послом Украины через несколько месяцев после того, как Киев послал запрос на агреман.

Федор Шандор – профессор Ужгородского национального университета, в феврале 2022 года пошел добровольцем в армию и читал студентам лекции из окопов в перерывах между боями.