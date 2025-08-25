Посол України в Норвегії за сумісництвом став послом в Ісландії – указ Зеленського

Посада посла України в Ісландії залишалася вакантною з квітня

Олексій Гавриш (Фото: KMBS)

Президент Володимир Зеленський призначив посла України в Норвегії Олексія Гавриша послом України в Ісландії за сумісництвом. Відповідний указ розміщений на сторінці офіційного інтернет-представництва голови держави.

"Призначити надзвичайного і повноважного посла України у Королівстві Норвегія Гавриша Олексія Петровича надзвичайним і повноважним послом України в Ісландії за сумісництвом", – йдеться в тексті указу президента.

До початку дипломатичної роботи Гавриш працював у сферах енергетики, фінансового та стратегічного управління інвестиційній діяльності, будівництві, готельному та ресторанному менеджменті.

У 2022 році став членом правління ТОВ "Газорозподільні мережі України" (Група Нафтогаз), де з лютого до квітня 2025 року тимчасово виконував обов'язки голови правління.

Був призначений послом у Норвегії 7 квітня 2025 року. Одночасно була звільнена посолка Ісландії Ольга Діброва, з того часу посада була вакантна.