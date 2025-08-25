Посол Украины в Норвегии по совместительству стал послом в Исландии – указ Зеленского

Пост посла Украины в Исландии оставался вакантным с апреля

Алексей Гавриш (Фото: KMBS)

Президент Владимир Зеленский назначил посла Украины в Норвегии Алексея Гавриша по совместительству послом Украины в Исландии. Соответствующий указ размещен на странице официального интернет-представительства главы государства.

"Назначить Гавриша Алексея Петровича, чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Норвегия, также чрезвычайным и полномочным послом Украины в Исландии по совместительству", – говорится в тексте президентского указа.

До начала дипломатической деятельности Гавриш работал в сферах энергетики, финансового и стратегического управления инвестиционной деятельностью, строительства, гостиничного и ресторанного менеджмента.

В 2022 году стал членом правления ООО "Газораспределительные сети Украины" (Группа Нафтогаз), где с февраля по апрель 2025 года временно выполнял обязанности председателя правления.

Был назначен послом в Норвегии 7 апреля 2025 года. Одновременно была освобождена от должности посол в Исландии Ольга Диброва, и с тех пор должность оставалась вакантной.