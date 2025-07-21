Зеленский назначил 16 новых послов – каждому поставили персональные задачи

Президент Украины завершил длительный процесс отбора дипломатов и подписал указы о назначении 16 новых послов

Владимир Зеленский и Андрей Сибига (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский подписал назначение 16 новых послов Украины. Об этом глава государства сообщил на официальной странице в Telegram.

"Для каждого определили персональные задачи и критерии оценки результативности", – написал Владимир Зеленский.

Отмечается, что после докладов военных и министра внутренних дел Украины 21 июля президент провел совещание с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и командой ОП.

После докладов финализировали долгий процесс отбора кандидатов на назначение послами Украины.

"Сегодня в формате совещания с послами определим ключевые приоритеты украинской дипломатии на следующие шесть месяцев", – подытожил Зеленский.