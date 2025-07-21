Зеленский назначил 16 новых послов – каждому поставили персональные задачи
Президент Владимир Зеленский подписал назначение 16 новых послов Украины. Об этом глава государства сообщил на официальной странице в Telegram.
"Для каждого определили персональные задачи и критерии оценки результативности", – написал Владимир Зеленский.
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Отмечается, что после докладов военных и министра внутренних дел Украины 21 июля президент провел совещание с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и командой ОП.
После докладов финализировали долгий процесс отбора кандидатов на назначение послами Украины.
"Сегодня в формате совещания с послами определим ключевые приоритеты украинской дипломатии на следующие шесть месяцев", – подытожил Зеленский.
- Представитель МИД Тихий 11 июля анонсировал, что на совещании послов 21 июля объявят об около 20 указах Зеленского об увольнении и назначении руководителей дипмиссий. В то же время отмечал чиновник, процесс замены послов является "достаточно длительным".
- 17 июля Зеленский поддержал кандидатуру экс-вице-премьера – министра юстиции Ольги Стефанишиной на должность посла в США, а также назначил ее своим спецуполномоченным в Вашингтоне, пока идет согласование с американской стороной.
- 20 июля президент Зеленский и министр иностранных дел Андрей Сибига согласовали замену части послов.
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