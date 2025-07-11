"Это достаточно длительный процесс". МИД прокомментировал замену посла в США

Перед заменой посла нужно сделать запрос иностранной стороне и пройти все необходимые процедуры, заявил Георгий Тихий

Георгий Тихий (Фото: МИД)

Оксана Маркарова действительно уйдет в отставку с должности посла Украины в Вашингтоне, но замена главы дипломатической миссии – это достаточно длительный процесс. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

Он напомнил, что замену Маркаровой уже подтвердили президент Владимир Зеленский и глава МИД Андрей Сибига.

"Я могу подтвердить, что действительно, во-первых, средний срок пребывания послов Украины в должности – это около четырех лет. Это тоже такой термин, привычный ротации в системе. Бывают больше, бывают меньше", – сказал Тихий.

По его словам, примерно этот срок находится в должности Маркарова, поэтому вполне "естественная и логическая история, что готовится замена".

"Дипломатически достаточно длинный, длительный процесс замены посла", – добавил он, объяснив, что нужно подать запрос иностранной стороне и пройти все необходимые процедуры.

Тихий отметил, что это "достаточно длительный процесс", который может занять месяцы. Он уточнил, что в общей сложности ожидается около 20 указов президента об увольнении и назначении послов.

"Большинство из этих указов вы узнаете в контексте нашего совещания послов, которое состоится уже 21 июля", – уточнил спикер МИД.

СПРАВКА Маркарова занимает должность посла Украины в США с февраля 2021 года. С ней связан скандал, разразившийся в разгар предвыборной гонки в Штатах: в сентябре 2024 года украинская делегация во главе с Зеленским посетила оборонное предприятие в Пенсильвании, которое производит снаряды для Украины. В мероприятии приняли участие местный губернатор и законодатели от демократов, но представителей Республиканской партии не было. После этого последние в Палате представителей инициировали расследование, а ее спикер Джонсон написал письмо Зеленскому с требованием "немедленно" уволить Маркарову. Впрочем, к отставке это не привело.