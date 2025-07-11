"Це достатньо тривалий процес". МЗС прокоментувало заміну посла в США

Перед заміною посла потрібно подати запит іноземній стороні та пройти всі необхідні процедури, заявив Георгій Тихий

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

Оксана Маркарова дійсно піде у відставку з посади посла України у Вашингтоні, але заміна глави дипломатичної місії – це достатньо тривалий процес. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

Він нагадав, що заміну Маркарової вже підтвердили президент Володимир Зеленський та глава МЗС Андрій Сибіга.

"Я можу підтвердити, що дійсно, по-перше, середній термін перебування послів України на посаді – це близько чотирьох років. Це теж такий термін, звичний ротації в системі. Бувають більше, бувають менше", – сказав Тихий.

За його словами, приблизно цей термін перебуває на посаді Маркарова, тому цілком "природна й логічна історія, що готується заміна".

"Дипломатично достатньо довгий, тривалий процес заміни посла", – додав він, пояснивши, що потрібно подати запит іноземній стороні та пройти всі необхідні процедури.

Тихий наголосив, що це "достатньо тривалий процес", який може зайняти місяці. Він уточнив, що загалом очікується близько 20 указів президента щодо звільнення та призначення послів.

"Більшість з цих указів ви дізнаєтесь в контексті нашої наради послів, яка відбудеться вже 21 липня", – уточнив речник МЗС.

ДОВІДКА Маркарова обіймає посаду посла України у США з лютого 2021 року. З нею пов'язаний скандал, що трапився у розпал передвиборчих перегонів у Штатах: у вересні 2024 року українська делегація на чолі з Зеленським відвідала оборонне підприємство у Пенсильванії, яке виготовляє снаряди для України. У заході брали участь місцевий губернатор та законодавці від демократів, але представників Республіканської партії не було. Після цього останні у Палаті представників ініціювали розслідування, а її спікер Джонсон написав листа до Зеленського з вимогою "негайно" звільнити Маркарову. Утім, до відставки тоді це не призвело.