Зеленський призначив 16 нових послів. З'явились укази – поіменний перелік

Зеленський призначив 16 нових послів. З'явились укази – поіменний перелікдоповнено
Президент Володимир Зеленський підписав призначення 16 нових послів України. Про це глава держави повідомив на офіційній сторінці в Telegram.
"Для кожного визначили персональні завдання та критерії оцінки результативності", – написав Володимир Зеленський.
Зазначається, що після доповідей військових і міністра внутрішніх справ України 21 липня президент провів нараду з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та командою ОП.
Після доповідей фіналізували довгий процес добору кандидатів на призначення послами України.
"Сьогодні у форматі наради з послами визначимо ключові пріоритети української дипломатії на наступні шість місяців", – підсумував Зеленський.
ДОПОВНЕНО О 12:35. Офіс Президента опублікував відповідні укази про призначення та звільнення послів. Загалом підписано 16 указів щодо нових призначень:
← Олександр Балануца – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ)
← Олександр Воронін – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Алжирській Народній Демократичній Республіці
← Геннадій Надоленко – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Малайзії
← Ярослав Мельник – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Королівстві Бельгія
← Юрій Лутовінов – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Японії
← Андрій Касьянов – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Ангола
← Володимир Боєчко – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Естонській Республіці
← Володимир Бачинський – Надзвичайний і Повноважний Посол України у Боснії і Герцеговині
← Юрій Токар – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Кенія.
← Максим Субх – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Державі Кувейт
← Ольга Селих – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Султанаті Оман
← Сергій Ніжинський – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Кіпр
← Андрій Плахотнюк – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Канаді.
← Сергій Погорєльцев – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Мексиканських Сполучених Штатах
← Юлія Соколовська – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Королівстві Іспанія.
← Олександр Щерба – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Південно-Африканській Республіці (ПАР)
Представники України у міжнародних організаціях:
← Юрій Токар – Постійний представник України при Програмі ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) та Програмі ООН з населених пунктів (ООН-Хабітат)
← Юлія Соколовська – Постійний представник України при Всесвітній туристичній організації (ВТО)
← Олександр Балануца – Постійний представник України при Міжнародному агентстві з відновлюваних джерел енергії (IRENA)
← Андрій Плахотнюк – Представник України при Міжнародній організації цивільної авіації (ICAO)
- Речник МЗС Тихий 11 липня анонсував, що на нараді послів 21 липня оголосять про близько 20 указів Зеленського щодо звільнення та призначення керівників дипмісій. Водночас, зауважував чиновник, процес заміни послів є "достатньо тривалим".
- 17 липня Зеленський підтримав кандидатуру ексвіцепрем'єрки – міністерки юстиції Ольги Стефанішиної на посаду посла у США, а також призначив її своєю спецуповноваженою у Вашингтоні, поки триває погодження з американською стороною.
- 20 липня президент Зеленський та міністр закордонних справ Андрій Сибіга узгодили заміну частини послі.
Коментарі (1)