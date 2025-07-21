Зеленський призначив 16 нових послів. З'явились укази – поіменний перелік

Президент України завершив тривалий процес добору дипломатів і підписав укази про призначення 16 нових послів

Володимир Зеленський та Андрій Сибіга (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Президент Володимир Зеленський підписав призначення 16 нових послів України. Про це глава держави повідомив на офіційній сторінці в Telegram.

"Для кожного визначили персональні завдання та критерії оцінки результативності", – написав Володимир Зеленський.

Зазначається, що після доповідей військових і міністра внутрішніх справ України 21 липня президент провів нараду з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та командою ОП.

Після доповідей фіналізували довгий процес добору кандидатів на призначення послами України.

"Сьогодні у форматі наради з послами визначимо ключові пріоритети української дипломатії на наступні шість місяців", – підсумував Зеленський.

ДОПОВНЕНО О 12:35. Офіс Президента опублікував відповідні укази про призначення та звільнення послів. Загалом підписано 16 указів щодо нових призначень:

← Олександр Балануца – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ)

← Олександр Воронін – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Алжирській Народній Демократичній Республіці

← Геннадій Надоленко – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Малайзії

← Ярослав Мельник – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Королівстві Бельгія

← Юрій Лутовінов – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Японії

← Андрій Касьянов – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Ангола

← Володимир Боєчко – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Естонській Республіці

← Володимир Бачинський – Надзвичайний і Повноважний Посол України у Боснії і Герцеговині

← Юрій Токар – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Кенія.

← Максим Субх – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Державі Кувейт

← Ольга Селих – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Султанаті Оман

← Сергій Ніжинський – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Кіпр

← Андрій Плахотнюк – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Канаді.

← Сергій Погорєльцев – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Мексиканських Сполучених Штатах

← Юлія Соколовська – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Королівстві Іспанія.

← Олександр Щерба – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Південно-Африканській Республіці (ПАР)

Представники України у міжнародних організаціях:

← Юрій Токар – Постійний представник України при Програмі ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) та Програмі ООН з населених пунктів (ООН-Хабітат)

← Юлія Соколовська – Постійний представник України при Всесвітній туристичній організації (ВТО)

← Олександр Балануца – Постійний представник України при Міжнародному агентстві з відновлюваних джерел енергії (IRENA)

← Андрій Плахотнюк – Представник України при Міжнародній організації цивільної авіації (ICAO)