Зеленський узгодив з Сибігою заміну деяких послів

У наступні шість місяців Україна має досягти результатів щодо військової допомоги, відбудови та притягнення РФ до відповідальності, заявив глава держави

Андрій Сибіга (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Президент Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Андрій Сибіга узгодили заміну частини послів. Про це керівник держави повідомив після доповіді міністра про початок роботи за програмою цьогорічної наради глав дипломатичних місій.

"Також узгодили з міністром рішення про заміну керівників у деяких посольствах", – розповів президент.

Зеленський не навів іншої конкретики. Раніше, 17 липня, він публічно підтримав кандидатуру ексвіцепрем'єрки – міністерки юстиції Ольги Стефанішиної на посаду посла у США, а також призначив її своєю спецуповноваженою у Вашингтоні, поки триває погодження з американською стороною.

У межах цьогорічної наради послів Сибіга та більш ніж 80 керівників дипмісій відвідали Запоріжжя й разом з главою обладміністрації Іваном Федоровим обговорили, що саме має бути ключовими пріоритетами в роботі з країнами-партнерами.

"Конкретні елементи в постачанні зброї для наших воїнів та розвиток її виробництва. Конкретні проєкти для відбудови та гарантування нормального життя в українських містах і селах. Конкретні юридично дієві механізми для притягнення Росії до відповідальності та для використання російських активів заради захисту від російської ж агресії", – розповів глава держави.

За його словами, Україна має досягти "відчутних нових, спільних з партнерами результатів" за цими трьома напрямками у наступні пів року.

"Незмінний пріоритет – підтримка бізнес-взаємодії з Україною. Це один із тих показників, за якими оцінюватиметься ефективність наших посольств: заводити в нашу країну бізнеси, проєкти та ініціативи, які створюють робочі місця для наших людей та реальну базу для сплати податків", – додав президент.