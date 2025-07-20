Зеленский согласовал с Сибигой замену некоторых послов

В следующие полгода Украина должна достичь результатов по военной помощи, восстановлению и привлечению РФ к ответственности, заявил глава государства

Андрей Сибига (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Президент Владимир Зеленский и министр иностранных дел Андрей Сибига согласовали замену части послов. Об этом руководитель государства сообщил после доклада министра о начале работы по программе нынешнего совещания глав дипломатических миссий.

"Также согласовали с министром решение о замене руководителей в некоторых посольствах", – рассказал президент.

Зеленский не привел другой конкретики. Ранее, 17 июля, он публично поддержал кандидатуру бывшего вице-премьера – министра юстиции Ольги Стефанишиной на должность посла в США, а также назначил ее своей спецуполномоченной в Вашингтоне, пока идет согласование с американской стороной.

В рамках нынешнего совещания послов Сибига и более 80 руководителей дипмиссий посетили Запорожье и вместе с главой обладминистрации Иваном Федоровым обсудили, что именно должно быть ключевыми приоритетами в работе со странами-партнерами.

"Конкретные элементы в поставках оружия для наших воинов и развитие его производства. Конкретные проекты для восстановления и обеспечения нормальной жизни в украинских городах и селах. Конкретные юридически действенные механизмы для привлечения России к ответственности и для использования российских активов ради защиты от российской же агрессии", – рассказал глава государства.

По его словам, Украина должна достичь "ощутимых новых, совместных с партнерами результатов" по этим трем направлениям в следующие полгода.

"Неизменный приоритет – поддержка бизнес-взаимодействия с Украиной. Это один из тех показателей, по которым будет оцениваться эффективность наших посольств: заводить в нашу страну бизнесы, проекты и инициативы, которые создают рабочие места для наших людей и реальную базу для уплаты налогов", – добавил президент.