Зеленский согласовал с Сибигой замену некоторых послов
Президент Владимир Зеленский и министр иностранных дел Андрей Сибига согласовали замену части послов. Об этом руководитель государства сообщил после доклада министра о начале работы по программе нынешнего совещания глав дипломатических миссий.
"Также согласовали с министром решение о замене руководителей в некоторых посольствах", – рассказал президент.
Зеленский не привел другой конкретики. Ранее, 17 июля, он публично поддержал кандидатуру бывшего вице-премьера – министра юстиции Ольги Стефанишиной на должность посла в США, а также назначил ее своей спецуполномоченной в Вашингтоне, пока идет согласование с американской стороной.
В рамках нынешнего совещания послов Сибига и более 80 руководителей дипмиссий посетили Запорожье и вместе с главой обладминистрации Иваном Федоровым обсудили, что именно должно быть ключевыми приоритетами в работе со странами-партнерами.
"Конкретные элементы в поставках оружия для наших воинов и развитие его производства. Конкретные проекты для восстановления и обеспечения нормальной жизни в украинских городах и селах. Конкретные юридически действенные механизмы для привлечения России к ответственности и для использования российских активов ради защиты от российской же агрессии", – рассказал глава государства.
По его словам, Украина должна достичь "ощутимых новых, совместных с партнерами результатов" по этим трем направлениям в следующие полгода.
"Неизменный приоритет – поддержка бизнес-взаимодействия с Украиной. Это один из тех показателей, по которым будет оцениваться эффективность наших посольств: заводить в нашу страну бизнесы, проекты и инициативы, которые создают рабочие места для наших людей и реальную базу для уплаты налогов", – добавил президент.
- Спикер МИД Тихий анонсировал, что на совещании послов 21 июля объявят об около 20 указах Зеленского об увольнениях и назначениях руководителей дипмиссий. В то же время, отмечал чиновник, процесс замены послов является "достаточно длительным".
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