Втрати Росії. Ліквідовано 580 окупантів, знищено 26 одиниць техніки та 10 артсистем

За минулу добу Сили оборони знищили 580 окупантів, 12 танків та 10 артилерійських систем ворога. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

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Загальні бойові втрати росіян на 15 червня орієнтовно склали:

‒ особового складу ‒ близько 217 910 (+580) осіб ліквідовано; ‒ танків ‒ 3955 (+12); ‒ бойових броньованих машин ‒ 7667 (+14); ‒ артилерійських систем – 3793 (+10); ‒ РСЗВ – 604 (+1); ‒ засобів ППО ‒ 364 (+0); ‒ літаків – 314 (+0); ‒ гелікоптерів – 301 (+1); ‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3333 (+9); ‒ крилатих ракет ‒ 1199 (+3); ‒ кораблів /катерів ‒ 18 (+0); ‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 6506 (+24); ‒ спеціальної техніки ‒ 519 (+3).

15 червня 2023 року у Генштабі повідомили, що російські окупанти продовжують атакувати у районі Бахмута, Кремінної та Донецька, на Запоріжжі стоять в обороні.

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