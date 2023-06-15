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Втрати Росії. Ліквідовано 580 окупантів, знищено 26 одиниць техніки та 10 артсистем

Этот материал также доступен на русском
15.06.2023, 08:27
Втрати Росії. Ліквідовано 580 окупантів, знищено 26 одиниць техніки та 10 артсистем - Фото
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

За минулу добу Сили оборони знищили 580 окупантів, 12 танків та 10 артилерійських систем ворога. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян на 15 червня орієнтовно склали:
‒ особового складу ‒ близько 217 910 (+580) осіб ліквідовано;
‒ танків ‒ 3955 (+12);
‒ бойових броньованих машин ‒ 7667 (+14);
‒ артилерійських систем – 3793 (+10);
‒ РСЗВ – 604 (+1);
‒ засобів ППО ‒ 364 (+0);
‒ літаків – 314 (+0);
‒ гелікоптерів – 301 (+1);
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3333 (+9);
‒ крилатих ракет ‒ 1199 (+3);
‒ кораблів /катерів ‒ 18 (+0);
‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 6506 (+24);
‒ спеціальної техніки ‒ 519 (+3).

Фото: Генштаб ЗСУ
  • 15 червня 2023 року у Генштабі повідомили, що російські окупанти продовжують атакувати у районі Бахмута, Кремінної та Донецька, на Запоріжжі стоять в обороні.

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Артем Джеріпа
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