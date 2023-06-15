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Потери России. Ликвидировано 580 оккупантов, уничтожено 26 единиц техники и 10 артсистем

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15.06.2023, 08:27
Потери России. Ликвидировано 580 оккупантов, уничтожено 26 единиц техники и 10 артсистем - Фото
Фото: Генеральный штаб ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 580 оккупантов, 12 танков и 10 артиллерийских систем врага. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери россиян на 15 июня ориентировочно составили:
‒ личного состава – около 217 910 (+580) человек ликвидировано;
‒ танков ‒ 3955 (+12);
‒ боевых бронированных машин – 7667 (+14);
‒ артиллерийских систем – 3793 (+10);
‒ РСЗО – 604 (+1);
‒ средств ПВО – 364 (+0);
‒ самолетов – 314 (+0);
‒ вертолетов – 301 (+1);
‒ БПЛА оперативно-тактического уровня – 3333 (+9);
‒ крылатых ракет ‒ 1199 (+3);
‒ кораблей/катеров ‒ 18 (+0);
‒ автомобильной техники и автоцистерн – 6506 (+24);
‒ специальной техники – 519 (+3).

Фото: Генштаб ВСУ
  • 15 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что российские оккупанты продолжают атаковать в районе Бахмута, Кременной и Донецка, в Запорожской области стоят в обороне.

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Артём Джерипа
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