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Генштаб: Жестокие бои у Бахмута, Кременной и Донецка, оборона РФ под Запорожьем — карта

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2023, 07:11
Генштаб: Жестокие бои у Бахмута, Кременной и Донецка, оборона РФ под Запорожьем — карта - Фото
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты атакуют в районе Бахмута, Кременной и Донецка, в Запорожской области стоят в обороне. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что за минувшие сутки произошло 49 боевых столкновений на Донбассе. В районе Кременной враг наступал около Веселого, успеха не имел.

Фронт в районе Кременной (Карта: Military Land)

Вблизи Бахмута россияне пытались наступать в районе Ягодного и Берховки, Силы обороны отбились. 

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

В районе Донецка противник наступал в направлении Авдеевки, но безуспешно. Украинские воины отбили все атаки в Марьинке. 

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

В Запорожской и Херсонской областях захватчики стоят в обороне. Идут ожесточенные артиллерийские обстрелы и авиаудары вдоль всей линии фронта. 

Фронт в Запорожской области (Карта: Military Land)

Украинская авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения пехоты. Ракетчики и артиллеристы поразили 13 районов сосредоточения живой силы, два пункта управления, три зенитно-ракетных комплекса и три станции радиоэлектронной борьбы. 

Читайте также: Путин абсолютно неадекватен, когда говорит о потерях РФ. Учитывая, что он полковник – ВСУ

Дмитрий Гриниченко
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