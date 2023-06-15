Генштаб: Жестокие бои у Бахмута, Кременной и Донецка, оборона РФ под Запорожьем — карта
Российские оккупанты атакуют в районе Бахмута, Кременной и Донецка, в Запорожской области стоят в обороне. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Военные заявляют, что за минувшие сутки произошло 49 боевых столкновений на Донбассе. В районе Кременной враг наступал около Веселого, успеха не имел.
Вблизи Бахмута россияне пытались наступать в районе Ягодного и Берховки, Силы обороны отбились.
В районе Донецка противник наступал в направлении Авдеевки, но безуспешно. Украинские воины отбили все атаки в Марьинке.
В Запорожской и Херсонской областях захватчики стоят в обороне. Идут ожесточенные артиллерийские обстрелы и авиаудары вдоль всей линии фронта.
Украинская авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения пехоты. Ракетчики и артиллеристы поразили 13 районов сосредоточения живой силы, два пункта управления, три зенитно-ракетных комплекса и три станции радиоэлектронной борьбы.
- Во время встречи с военными пропагандистами РФ Путин сказал, что в ходе наступления Украина якобы "уже потеряла 25-30%" западных вооружений – этот фейк был сразу опровергнут.
- В Белом доме, комментируя слова Путина, отметили, что США не придают значения заявлениям из России.
- Минобороны назвало соотношение потерь армии РФ и ВСУ на двух направлениях контрнаступления.
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