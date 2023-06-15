Генштаб: Жестокие бои у Бахмута, Кременной и Донецка, оборона РФ под Запорожьем — карта

Российские оккупанты атакуют в районе Бахмута, Кременной и Донецка, в Запорожской области стоят в обороне. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за минувшие сутки произошло 49 боевых столкновений на Донбассе. В районе Кременной враг наступал около Веселого, успеха не имел.

Вблизи Бахмута россияне пытались наступать в районе Ягодного и Берховки, Силы обороны отбились.

В районе Донецка противник наступал в направлении Авдеевки, но безуспешно. Украинские воины отбили все атаки в Марьинке.

В Запорожской и Херсонской областях захватчики стоят в обороне. Идут ожесточенные артиллерийские обстрелы и авиаудары вдоль всей линии фронта.

Украинская авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения пехоты. Ракетчики и артиллеристы поразили 13 районов сосредоточения живой силы, два пункта управления, три зенитно-ракетных комплекса и три станции радиоэлектронной борьбы.

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