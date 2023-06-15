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Генштаб: Жорстокі бої біля Бахмута, Кремінної та Донецька, оборона РФ під Запоріжжям — карта

Этот материал также доступен на русском
15.06.2023, 07:11
Генштаб: Жорстокі бої біля Бахмута, Кремінної та Донецька, оборона РФ під Запоріжжям — карта - Фото
Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти атакують у районі Бахмута, Кремінної та Донецька, на Запоріжжі стоять в обороні. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що минулої доби сталося 49 бойових зіткнень на Донбасі. У районі Кремінної ворог наступав біля Веселого, успіху не мав.
Фронт у районі Кремінної (Карта: Military Land)
Поблизу Бахмута росіяни намагалися наступати в районі Ягідного та Берхівки, Сили оборони відбилися.
Фронт у районі Бахмута (Карта: Military Land)
У районі Донецька противник наступав у напрямку Авдіївки, але безуспішно. Українські воїни відбили усі атаки у Мар'їнці.
Фронт у районі Донецька (Карта: Military Land)
У Запорізькій та Херсонській областях загарбники стоять в обороні. Ідуть запеклі артилерійські обстріли та авіаудари вздовж усієї лінії фронту.
Фронт у Запорізькій області (Мапа: Military Land)
Українська авіація завдала 14 ударів по районах зосередження піхоти. Ракетники та артилеристи вразили 13 районів зосередження живої сили, два пункти управління, три зенітно-ракетні комплекси та три станції радіоелектронної боротьби.

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Дмитро Гриниченко
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