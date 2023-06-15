Генштаб: Жорстокі бої біля Бахмута, Кремінної та Донецька, оборона РФ під Запоріжжям — карта

Російські окупанти атакують у районі Бахмута, Кремінної та Донецька, на Запоріжжі стоять в обороні. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що минулої доби сталося 49 бойових зіткнень на Донбасі. У районі Кремінної ворог наступав біля Веселого, успіху не мав.

Поблизу Бахмута росіяни намагалися наступати в районі Ягідного та Берхівки, Сили оборони відбилися.

У районі Донецька противник наступав у напрямку Авдіївки, але безуспішно. Українські воїни відбили усі атаки у Мар'їнці.

У Запорізькій та Херсонській областях загарбники стоять в обороні. Ідуть запеклі артилерійські обстріли та авіаудари вздовж усієї лінії фронту.

Українська авіація завдала 14 ударів по районах зосередження піхоти. Ракетники та артилеристи вразили 13 районів зосередження живої сили, два пункти управління, три зенітно-ракетні комплекси та три станції радіоелектронної боротьби.

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