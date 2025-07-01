Повітряні сили за червень знищили понад 4700 російських дронів та ракет – відео

Силами ППО було знищено 159 ворожих ракет та 4591 дрон

Повітряні сили (Ілюстративне фото: facebook.com/kpszsu)

Протягом червня протиповітряною обороною над Україною було знищено 4750 повітряних цілей. Про це повідомили в Повітряних силах України.

Вдалося збити, зокрема:

→ 93 крилаті ракети Х-101/Х-55СМ;

→ 14 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";

→ 12 крилатих ракет "Калібр";

→ 13 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

→ 27 крилатих ракет "Іскандер-К"

→ 2453 ударні дрони типу Shahed;

→ 659 розвідувальних БпЛА;

→ 1479 БпЛА інших типів.

Авіація здійснила протягом місяця 895 вильотів літаків. З них близько 580 на винищувальне авіаційне прикриття, а понад 220 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

Також Повітряні сили знищили 646 повітряних цілей росіян, уразили командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника.