Повітряні сили за червень знищили понад 4700 російських дронів та ракет – відео
Повітряні сили (Ілюстративне фото: facebook.com/kpszsu)

Протягом червня протиповітряною обороною над Україною було знищено 4750 повітряних цілей. Про це повідомили в Повітряних силах України.

Вдалося збити, зокрема:

→ 93 крилаті ракети Х-101/Х-55СМ;

→ 14 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";

→ 12 крилатих ракет "Калібр";

→ 13 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

→ 27 крилатих ракет "Іскандер-К"

→ 2453 ударні дрони типу Shahed;

→ 659 розвідувальних БпЛА;

→ 1479 БпЛА інших типів.

Авіація здійснила протягом місяця 895 вильотів літаків. З них близько 580 на винищувальне авіаційне прикриття, а понад 220 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

Також Повітряні сили знищили 646 повітряних цілей росіян, уразили командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника.

  • 3 червня унаслідок операції "Павутина" Росія втратила 41 літак, серед яких стратегічні бомбардувальники та інші види.
  • 7 червня Повітряні сили збили російський Су-35 на Курському напрямку. Доля екіпажу винищувача була невідома.
  • 27 червня Україна уразила чотири Су-34 на аеродромі в Росії. Два з них було знищено, ще два – пошкоджені.
війнадрониповітряні силилітаки