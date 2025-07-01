Повітряні сили за червень знищили понад 4700 російських дронів та ракет – відео
Протягом червня протиповітряною обороною над Україною було знищено 4750 повітряних цілей. Про це повідомили в Повітряних силах України.
Вдалося збити, зокрема:
→ 93 крилаті ракети Х-101/Х-55СМ;
→ 14 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
→ 12 крилатих ракет "Калібр";
→ 13 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
→ 27 крилатих ракет "Іскандер-К"
→ 2453 ударні дрони типу Shahed;
→ 659 розвідувальних БпЛА;
→ 1479 БпЛА інших типів.
Авіація здійснила протягом місяця 895 вильотів літаків. З них близько 580 на винищувальне авіаційне прикриття, а понад 220 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.
Також Повітряні сили знищили 646 повітряних цілей росіян, уразили командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника.
- 3 червня унаслідок операції "Павутина" Росія втратила 41 літак, серед яких стратегічні бомбардувальники та інші види.
- 7 червня Повітряні сили збили російський Су-35 на Курському напрямку. Доля екіпажу винищувача була невідома.
- 27 червня Україна уразила чотири Су-34 на аеродромі в Росії. Два з них було знищено, ще два – пошкоджені.