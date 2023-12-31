Повітряні сили закликали реагувати на тривоги у Новий рік та нагадали: ніяких салютів

Ігнат заявив, що Повітряні сили й Сили оборони будуть робити усе, щоб якомога більше знищити росіян, якщо вони атакують в новорічну ніч

Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону закликав українців уважно ставитися до повітряних тривог у новорічну ніч та нагадав за правила безпеки.

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Відповідаючи на запитання, чого очікувати на Новий рік, Ігнат сказав: "До нового року готуватися, але думати, що власна безпека – перш за все. Потрібно розуміти, що ворог не буде робити жодних потурань".

Речник ПС нагадав, що Росія "просто б'є по центру півторамільйонного міста зенітними ракетами", маючи на увазі вечірню атаку на Харків.

"Тому перш за все – берегти себе, реагувати на сигнали повітряної тривоги. Жодних феєрверків, ви ж розумієте. У наш час займатися салютами – неправильно з будь-якої точки зору", – додав Ігнат.

3 травня 2023 року президент Володимир Зеленський заборонив феєрверки та петарди. Закон набув чинності у жовтні.

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