Воздушные силы призвали реагировать на тревоги в Новый год и напомнили: никаких салютов

Игнат заявил, что Воздушные силы и Силы обороны будут делать все, чтобы как можно больше уничтожить россиян, если они атакуют в новогоднюю ночь

Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона призвал украинцев внимательно относиться к воздушным тревогам в новогоднюю ночь и напомнил правила безопасности.

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Отвечая на вопрос, чего ожидать Новый год, Игнат сказал: "К новому году готовиться, но думать, что собственная безопасность – прежде всего. Нужно понимать, что враг не будет делать никаких поблажек".

Спикер ПС напомнил, что Россия "просто бьет по центру полуторамиллионного города зенитными ракетами", имея в виду вечернюю атаку на Харьков.

"Поэтому прежде всего – беречь себя, реагировать на сигналы воздушной тревоги. Никаких фейерверков, вы же понимаете. В наше время заниматься салютами – неправильно с любой точки зрения", – добавил Игнат.

3 мая 2023 года президент Владимир Зеленский запретил фейерверки и петарды. Закон вступил в силу в октябре.

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