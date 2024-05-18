Повітряні сили знищили 13 "шахедів" над п'ятьма регіонами України
Вночі проти 18 травня Росія атакувала територію України 13 ударними дронами типу Shahed-131/136 – Сили оборони збили усі безпілотники у межах п'яти регіонів. Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних Сил України Микола Олещук.
Олещук сказав, що у результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами Повітряних сил та Сил оборони України збито усі 13 "шахедів" у Харківській, Полтавській, Вінницькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях.
Після опівночі 18 травня в декількох областях України була оголошена повітряна тривога через фіксацію руху ворожих ударних безпілотників. Вона тривала до 04:35.
У командуванні Повітряних сил розповіли, що дрони-камікадзе противника маневрували над різними регіонами, був помічений запуск ще однієї групи "шахедів".
- Вдень 17 травня російські окупаційні війська завдали авіаційних ударів по Харкову, внаслідок чого поранень дістали п'ятеро чоловіків.