Повітряні сили знищили 13 "шахедів" над п'ятьма регіонами України

Дрони були знищені в Харківській, Полтавській, Вінницькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях

Робота ППО (Фото: Telegram)

Вночі проти 18 травня Росія атакувала територію України 13 ударними дронами типу Shahed-131/136 – Сили оборони збили усі безпілотники у межах п'яти регіонів. Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних Сил України Микола Олещук.

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Олещук сказав, що у результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами Повітряних сил та Сил оборони України збито усі 13 "шахедів" у Харківській, Полтавській, Вінницькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Після опівночі 18 травня в декількох областях України була оголошена повітряна тривога через фіксацію руху ворожих ударних безпілотників. Вона тривала до 04:35.

У командуванні Повітряних сил розповіли, що дрони-камікадзе противника маневрували над різними регіонами, був помічений запуск ще однієї групи "шахедів".