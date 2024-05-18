Воздушные силы уничтожили 13 "шахедов" над пятью регионами Украины

Дроны были уничтожены в Харьковской, Полтавской, Винницкой, Николаевской и Днепропетровской областях

Работа ПВО (Фото: Telegram)

В ночь на 18 мая Россия атаковала территорию Украины 13 ударными дронами типа Shahed-131/136 – Силы обороны сбили все беспилотники в пределах пяти регионов. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук.

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Олещук сказал, что в результате противовоздушного боя зенитными ракетными подразделениями, мобильными огневыми группами Воздушных сил и Сил обороны Украины сбиты все 13 "шахедов" в Харьковской, Полтавской, Винницкой, Николаевской и Днепропетровской областях.

После полуночи 18 мая в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за фиксации движения вражеских ударных беспилотников. Она продолжалась до 04:35.

В командовании Воздушных сил рассказали, что дроны-камикадзе противника маневрировали над разными регионами, был замечен запуск еще одной группы "шахедов".