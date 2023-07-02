"Ганебна ситуація". Російський гауляйтер Балицький досі формально залишається депутатом
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій закликало забрати у російського гауляйтера в Запорізькій області Євгена Балицького мандат депутата Запорізької обласної ради. Про це повідомляється на сайті міністерства.
"Чомусь формально він досі залишається з депутатським мандатом Запорізької обласної ради. Звертаємось із вимогою позбавити зрадника депутатського мандата, адже ця ситуація є ганебною", – заявило міністерство.
На сайті облради Балицького таврували словом "зрадник", проте насправді він залишається у списку депутатів.
Балицький, колишній депутат Верховної Ради сьомого і восьмого скликань (2012-2019), у 2022 році публічно підтримав російську окупацію, добровільно пішов на співпрацю з ворогами й обійняв посаду керівника окупаційної адміністрації РФ на тимчасово захопленій частині Запорізької області.
Наприкінці червня 2023 року український суд визнав його сепаратистом і колаборантом, засудивши заочно до 15 років позбавлення волі.
Закон про статус депутатів місцевих рад передбачає 11 можливих причин для дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради. Обвинувальний вирок – одна з них, але спочатку він має набрати законної сили, тобто необхідно пройти апеляційну інстанцію (якщо Балицький оскаржить вирок).
Інший варіант – відкликання Балицького за народною ініціативою, для цього потрібно спочатку провести збори ініціативної групи, а потім зібрати більше підписів за його відкликання, ніж він отримав для обрання.
- У квітні 2023 року з'ясувалось, що Дмитро Табачник, ексміністр освіти часів президента-утікача Януковича, став "радником" гауляйтера Запоріжжя Балицького.
- У червні Центр спротиву повідомив, що колаборант Балицький оголосив про створення незаконного збройного формування "народного ополчення" на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя.
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