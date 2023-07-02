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"Ганебна ситуація". Російський гауляйтер Балицький досі формально залишається депутатом

Этот материал также доступен на русском
02.07.2023, 14:50
Фото: Кремль

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій закликало забрати у російського гауляйтера в Запорізькій області Євгена Балицького мандат депутата Запорізької обласної ради. Про це повідомляється на сайті міністерства.

"Чомусь формально він досі залишається з депутатським мандатом Запорізької обласної ради. Звертаємось із вимогою позбавити зрадника депутатського мандата, адже ця ситуація є ганебною", – заявило міністерство.

На сайті облради Балицького таврували словом "зрадник", проте насправді він залишається у списку депутатів.

"Ганебна ситуація". Російський гауляйтер Балицький досі формально залишається депутатом
 

Балицький, колишній депутат Верховної Ради сьомого і восьмого скликань (2012-2019), у 2022 році публічно підтримав російську окупацію, добровільно пішов на співпрацю з ворогами й обійняв посаду керівника окупаційної адміністрації РФ на тимчасово захопленій частині Запорізької області.

Наприкінці червня 2023 року український суд визнав його сепаратистом і колаборантом, засудивши заочно до 15 років позбавлення волі.

Закон про статус депутатів місцевих рад передбачає 11 можливих причин для дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради. Обвинувальний вирок – одна з них, але спочатку він має набрати законної сили, тобто необхідно пройти апеляційну інстанцію (якщо Балицький оскаржить вирок).

Інший варіант – відкликання Балицького за народною ініціативою, для цього потрібно спочатку провести збори ініціативної групи, а потім зібрати більше підписів за його відкликання, ніж він отримав для обрання.

ДОВІДКА. Євген Балицький був членом Партії регіонів, потім перейшов до Опозиційного блоку. Обидві партії зараз заборонені за проросійську діяльність. До широкомасштабного вторгнення Балицький був депутатом Запорізької обласної ради, а після окупації півдня Запорізької області Росією став колаборантом.

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Андрій Водяний
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