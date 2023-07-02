"Позорная ситуация". Российский гауляйтер Балицкий до сих пор формально остается депутатом

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий призвало забрать у российского гауляйтера в Запорожской области Евгения Балицкого мандат депутата Запорожского областного совета. Об этом сообщается на сайте министерства.

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"Почему-то формально он до сих пор остается с депутатским мандатом Запорожского областного совета. Обращаемся с требованием лишить предателя депутатского мандата, ведь эта ситуация позорна", – заявило министерство.

На сайте облсовета Балицкого заклеймили словом "предатель", но в действительности он остается в списке депутатов.

Балицкий, бывший депутат Верховной Рады седьмого и восьмого созывов (2012-2019), в 2022 году публично поддержал российскую оккупацию, добровольно пошел на сотрудничество с врагами и вступил в должность руководителя оккупационной администрации РФ на временно захваченной части Запорожской области.

В конце июня 2023 года украинский суд признал его сепаратистом и коллаборантом, приговорив заочно к 15 годам лишения свободы.

Закон о статусе депутатов местных советов предусматривает 11 возможных причин досрочного прекращения полномочий депутата местного совета. Обвинительный приговор – одна из них, но сначала он должен вступить в законную силу, то есть необходимо пройти апелляционную инстанцию (если Балицкий обжалует приговор).

Другой вариант – отзыв Балицкого по народной инициативе, для этого нужно сначала провести собрание инициативной группы, а затем собрать больше подписей за его отзыв, чем он получил для избрания.

СПРАВКА. Евгений Балицкий был членом Партии регионов, затем перешел в Оппозиционный блок. Обе партии сейчас запрещены за пророссийскую деятельность. До широкомасштабного вторжения Балицкий был депутатом Запорожского областного совета, а после оккупации юга Запорожской области Россией стал коллаборантом.

В апреле 2023 года выяснилось, что Дмитрий Табачник, экс-министр образования времен беглого президента Януковича, стал "советником" гауляйтера Запорожья Балицкого.

В июне Центр сопротивления сообщил, что коллаборант Балицкий объявил о создании незаконного вооруженного формирования "народного ополчения" на временно оккупированных территориях Запорожья.

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