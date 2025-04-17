Правитель Катару прибув до Москви на переговори з Путіним про Україну та Близький Схід

Речник Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що ця зустріч буде "серйозною розмовою" на важливі теми

Фото: ЕРА / ALEXANDER NEMENOV

Емір Катару, шейх Тамім бін Хамад Аль-Тані 17 квітня прибув до Москви для переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним. Під час зустрічі вони обговорять російсько-українську війну та питання, пов'язані з Близьким Сходом, повідомляє Reuters.

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Речник Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що ця зустріч буде "серйозною розмовою" на важливі теми і за результатами переговорів буде підписано кілька угод.

"Роль Катару загалом зараз важко переоцінити в багатьох регіональних і навіть світових справах. Катар — наш хороший партнер, російсько-катарські відносини розвиваються дуже динамічно, контакти між главами держав досить часті", – сказав він.

Державний міністр закордонних справ Катару Мохаммед Аль-Хулайфі додав, що під час переговорів еміра з Путіним обговорюватимуть не лише ситуацію в Україні, але й питання Сирії, сектора Гази, а також енергетичні питання, зокрема постачання зрідженого природного газу.

Емір — це титул, який використовується для позначення монарха або правителя в деяких арабських країнах, зокрема в Катарі, Бахрейні, Кувейті, а також в історії деяких регіонів Близького Сходу та Північної Африки. Зазвичай емір має вищу владу в країні або певному регіоні та є главою держави або її частини.