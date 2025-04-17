Правитель Катару прибув до Москви на переговори з Путіним про Україну та Близький Схід
Емір Катару, шейх Тамім бін Хамад Аль-Тані 17 квітня прибув до Москви для переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним. Під час зустрічі вони обговорять російсько-українську війну та питання, пов'язані з Близьким Сходом, повідомляє Reuters.
Речник Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що ця зустріч буде "серйозною розмовою" на важливі теми і за результатами переговорів буде підписано кілька угод.
"Роль Катару загалом зараз важко переоцінити в багатьох регіональних і навіть світових справах. Катар — наш хороший партнер, російсько-катарські відносини розвиваються дуже динамічно, контакти між главами держав досить часті", – сказав він.
Державний міністр закордонних справ Катару Мохаммед Аль-Хулайфі додав, що під час переговорів еміра з Путіним обговорюватимуть не лише ситуацію в Україні, але й питання Сирії, сектора Гази, а також енергетичні питання, зокрема постачання зрідженого природного газу.
- Катар неодноразово виступав посередником у питаннях між Росією та Україною та активно допомагав у поверненні викрадених українських дітей.