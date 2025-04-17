Правитель Катара прибыл в Москву на переговоры с Путиным об Украине и Ближнем Востоке

Спикер Путина Дмитрий Песков отметил, что эта встреча будет "серьезным разговором" на ряд важных тем

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Эмир Катару, шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани, 17 апреля прибыл в Москву для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным . В ходе встречи они обсудят российско-украинскую войну и вопросы, связанные с Ближним Востоком, сообщает Reuters .

Спикер Путина Дмитрий Песков отметил, что эта встреча будет "серьезным разговором" на ряд важных тем, и по результатам переговоров будет подписано несколько соглашений.

"Роль Катара в целом сейчас трудно переоценить во многих региональных и даже мировых делах. Катар – наш хороший партнер, российско-катарские отношения развиваются очень динамично, контакты между главами государств достаточно частые", – сказал он.

Государственный министр иностранных дел Катара Мохаммед Аль-Хулайфи добавил, что во время переговоров эмира с Путиным будут обсуждать не только ситуацию в Украине, но и вопросы Сирии, сектора Газа, а также энергетические вопросы, в том числе поставки сжиженного природного газа (СПГ).

Эмир – это титул, который используется для обозначения монарха или правителя в некоторых арабских странах, в частности в Катаре, Бахрейне, Кувейте, а также в истории некоторых регионов Ближнего Востока и Северной Африки. Обычно эмир имеет высшую власть в стране или определенном регионе и является главой государства или его части.