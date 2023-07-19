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Прем'єр Ірландії: Ми розслідуємо, як ірландський карбюратор потрапив на Shahed над Миколаєвом

Этот материал также доступен на русском
19.07.2023, 16:31
Прем'єр Ірландії: Ми розслідуємо, як ірландський карбюратор потрапив на Shahed над Миколаєвом - Фото
Лео Вадакар (Фото: ОП)

Ірландія розпочала розслідування після публікації фото карбюратора ірландського виробництва, що був виявлений у збитому іранському дроні, яким Росія атакувала Миколаїв. Про це повідомив глава уряду Ірландії Лео Варадкар на пресконференції у Києві після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Прем'єр-міністра Ірландії запитали, чи не відмовиться його країна від нейтралітету і чи не почне надавати військову допомогу Україні, особливо після виявлення деталей  ірландського виробництва в ударному дроні, що використовується у війні проти українців.

Він відповів, що Ірландія є військово-нейтральною, але не політично-нейтральною і політично країна повністю підтримує Україну.

"Ми знаємо про збиття того дрону. Ми проводимо відповідне розслідування. Ми не віримо, що якісь ірландські компанії могли порушити санкції", – сказав Варадкар.

Він висловив припущення, що санкції могли порушити якісь треті сторони, та запевнив, що Ірландія ставиться до цього дуже серйозно.

На фото – ірландський карбюратор двигуна збитого іранського дрона, який вночі 18 липня 2023 атакував Миколаїв.

Прем'єр Ірландії: Ми розслідуємо, як ірландський карбюратор потрапив на Shahed над Миколаєвом
  • Ракету Х-101, якою 13 червня росіяни вдарили по житловому будинку в Кривому Розі, було зроблено в Росії у квітні 2023 року, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
  • Глава ОП додав, що близько 50 компонентів у цій ракеті – переважно мікроелектроніка – вироблено у країнах вільного світу і різними шляхами поставлено до РФ.
  • 19 липня в документі групи Єрмака-Макфола йшлося, що 81% іноземних компонентів російських ракет вироблено в США, 8% – у Швейцарії, по 3,5% – у Німеччині та Японії.

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Наталія Медведєва
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війнаірландіяShahedЛео Варадкар
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