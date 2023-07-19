Премьер Ирландии: Мы расследуем, как ирландский карбюратор попал на Shahed над Николаевом

Ирландия начала расследование после публикации фото карбюратора ирландского производства, обнаруженном в сбитом иранском дроне, которым Россия атаковала Николаев. Об этом сообщил глава правительства Ирландии Лео Варадкар на пресс-конференции в Киеве после встречи с президентом Владимиром Зеленским.

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Премьер-министра Ирландии спросили, не откажется ли его страна от нейтралитета и не начнет ли оказывать военную помощь Украине, особенно после обнаружения деталей ирландского производства в ударном дроне, который используется в войне против украинцев.

Он ответил, что Ирландия является военно-нейтральной, но не политически-нейтральной, и политически страна полностью поддерживает Украину.

"Мы знаем об этом дроне. Мы проводим соответствующее расследование. Мы не верим, что какие-то ирландские компании могли нарушить санкции", – сказал Варадкар.

Он высказал предположение, что санкции могли нарушить какие-то третьи стороны, и заверил, что Ирландия относится к этому очень серьезно.

На фото – ирландский карбюратор двигателя сбитого иранского дрона, который ночью 18 июля 2023 года атаковал Николаев.

Ракета Х-101, которой 13 июня россияне ударили по жилому дому в Кривом Роге, была сделана в России в апреле 2023 года, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Глава ОП отметил, что около 50 компонентов в этой ракете – преимущественно микроэлектроника – произведены в странах свободного мира и разными путями поставлены в РФ.

19 июля в документе группы Ермака-Макфола говорилось, что 81% иностранных компонентов российских ракет произведены в США, 8% – в Швейцарии, по 3,5% – в Германии и Японии.

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