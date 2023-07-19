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Премьер Ирландии: Мы расследуем, как ирландский карбюратор попал на Shahed над Николаевом

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2023, 16:31
Премьер Ирландии: Мы расследуем, как ирландский карбюратор попал на Shahed над Николаевом - Фото
Лео Вадакар (Фото: ОП)

Ирландия начала расследование после публикации фото карбюратора ирландского производства, обнаруженном в сбитом иранском дроне, которым Россия атаковала Николаев. Об этом сообщил глава правительства Ирландии Лео Варадкар на пресс-конференции в Киеве после встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Премьер-министра Ирландии спросили, не откажется ли его страна от нейтралитета и не начнет ли оказывать военную помощь Украине, особенно после обнаружения деталей  ирландского производства в ударном дроне, который используется в войне против украинцев.

Он ответил, что Ирландия является военно-нейтральной, но не политически-нейтральной, и политически страна полностью поддерживает Украину.

"Мы знаем об этом дроне. Мы проводим соответствующее расследование. Мы не верим, что какие-то ирландские компании могли нарушить санкции", – сказал Варадкар.

Он высказал предположение, что санкции могли нарушить какие-то третьи стороны, и заверил, что Ирландия относится к этому очень серьезно.

На фото – ирландский карбюратор двигателя сбитого иранского дрона, который ночью 18 июля 2023 года атаковал Николаев.

Премьер Ирландии: Мы расследуем, как ирландский карбюратор попал на Shahed над Николаевом
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Наталья Медведева
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Лео ВарадкарвойнаирландияShahed
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