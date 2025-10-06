Премʼєр-міністр Франції подав у відставку. Він був на посаді менш як місяць

Лекорню був пʼятим премʼєр-міністром Франції за менш ніж два роки

Себастьян Лекорню (фото - EPA)

Премʼєр-міністр Франції Себастьян Лекорню 6 жовтня подав у відставку. Про це повідомляють BFM TV та France 24.

Зазначається, що заяву про відставку вже ухвалив президент Емманюель Макрон.

France 24 пише, що напередодні Лекорню представив склад Кабінету міністрів, однак зазнав жорсткої критики, оскільки більшість його членів були в попередньому уряді.

Лекорню був пʼятим премʼєр-міністром країни за менш ніж два роки. Він очолював уряд менш ніж місяць – з 9 вересня.

Президент партії "Національне об’єднання" Джордан Барделла закликав Макрона розпустити Національні збори після відставки Лекорню.

8 вересня Національні збори (нижня палата парламенту) Франції оголосили вотум недовіри уряду на чолі з Франсуа Байру. Відповідне рішення підтримали 194 депутати з 364 – за відставку уряду проголосували усі опозиційні Макрону партії, від ультралівих до ультраправих.

9 вересня президент Франції Макрон призначив Лекорню прем'єр-міністром, змінивши Франсуа Байру, який отримав вотум недовіри у парламенті. Це сталося після того, як Байру запропонував скоротити держбюджет на 44 млрд євро.

До призначення главою уряду Лекорню з 2022 року очолював Міністерство збройних сил Франції (аналог Міноборони).