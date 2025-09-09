Новим прем'єром Франції став колишній міністр оборони
Президент Франції Емманюель Макрон призначив новим прем'єр-міністром Себастьяна Лекорню, який раніше очолював оборонне відомство країни. Про це повідомили в адміністрації французького керівника, Єлисейському палаці, передає газета Le Monde.
Призначення відбулося за декілька годин після того, як колишній прем'єр Франсуа Байру подав президенту у відставку.
Лекорню очолював Міністерство збройних сил Франції (аналог Міноборони) з 2022-го. Тепер він став п'ятим прем'єром з часу переобрання Макрона, що відбулось майже три з половиною роки тому.
"[У першу чергу Макрон] доручив йому проконсультуватися з політичними силами, представленими в парламенті, з метою прийняття бюджету для країни та укладення угод, необхідних для прийняття рішень у найближчі місяці", – повідомили у Єлисейському палаці.
Там додали, що після цих обговорень прем'єр має запропонувати президенту Франції новий склад уряду.
- У липні Лекорню зауважував, що для Франції абсолютною "червоною лінією" у питанні врегулювання війни є демілітаризація України.
8 вересня парламент Франції не підтримав вотум довіри на той момент прем'єру Байру: це перший випадок в історії п'ятої республіки, коли уряд йде у відставку після такого голосування.
