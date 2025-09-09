Новим прем'єром Франції став колишній міністр оборони

Це вже п'ятий глава уряду Франції з моменту переобрання Макрона у 2022-му

Себастьян Лекорню (Фото: EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон призначив новим прем'єр-міністром Себастьяна Лекорню, який раніше очолював оборонне відомство країни. Про це повідомили в адміністрації французького керівника, Єлисейському палаці, передає газета Le Monde.

Призначення відбулося за декілька годин після того, як колишній прем'єр Франсуа Байру подав президенту у відставку.

Лекорню очолював Міністерство збройних сил Франції (аналог Міноборони) з 2022-го. Тепер він став п'ятим прем'єром з часу переобрання Макрона, що відбулось майже три з половиною роки тому.

"[У першу чергу Макрон] доручив йому проконсультуватися з політичними силами, представленими в парламенті, з метою прийняття бюджету для країни та укладення угод, необхідних для прийняття рішень у найближчі місяці", – повідомили у Єлисейському палаці.

Там додали, що після цих обговорень прем'єр має запропонувати президенту Франції новий склад уряду.