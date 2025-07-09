Міністр оборони Франції окреслив "червону лінію" щодо України

Себастьян Лекорню (Фото: Christophe Petit Tesson/EPA)

Для Франції абсолютною "червоною лінією" у питанні врегулювання війни є демілітаризація України. Про це в інтерв’ю Valeurs actuelles повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

"Наша абсолютна червона лінія – це демілітаризація України. Ми повинні бути послідовними. Ми не можемо відмовити Україні у вступі до НАТО і водночас змиритися з тим, що в неї більше немає армії", – сказав міністр.

За словами Лекорню, українці повинні мати змогу забезпечити власну безпеку. Він додав, що це ключовий фактор, бо "інакше я не дуже вірю в безпеку сусідніх країн".

Глава Міноборони Франції наголосив, що "коаліція охочих" дозволяє Києву замислитися над майбутнім форматом своєї армії, а Париж – над можливостями для своєї промисловості.

Він також зауважив, що Київ не може завжди бути залежним від Starlink або американських ракет до зенітно-ракетних комплексів Patriot.

1 липня 2025 року стало відомо, що Макрон понад дві години говорив телефоном з Путіним – зокрема й про російсько-українську війну. Спочатку про факт розмови повідомив Кремль, а згодом це підтвердив Єлисейський палац. Це їхня перша розмова з 2022 року.

Bloomberg писало, що Путін відхилив припинення вогню у розмові з президентом Франції.