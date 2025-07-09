Министр обороны Франции очертил "красную линию" в отношении Украины

Себастьян Лекарню (Фото: Christophe Petit Tesson/EPA)

Для Франции абсолютной "красной линией" в вопросе урегулирования войны является демилитаризация Украины. Об этом в интервью Valeurs actuelles сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

"Наша абсолютная красная линия – это демилитаризация Украины. Мы должны быть последовательными. Мы не можем отказать Украине во вступлении в НАТО и одновременно смириться с тем, что у нее больше нет армии", – сказал министр.

По словам Лекорню, украинцы должны иметь возможность обеспечить собственную безопасность. Он добавил, что это ключевой фактор, потому что "иначе я не очень верю в безопасность соседних стран".

Глава Минобороны Франции подчеркнул, что "коалиция желающих" позволяет Киеву задуматься о будущем формате своей армии, а Париж – о возможностях для своей промышленности.

Он также отметил, что Киев не может всегда быть зависимым от Starlink или американских ракет к зенитно-ракетным комплексам Patriot.