Министр обороны Франции очертил "красную линию" в отношении Украины
Для Франции абсолютной "красной линией" в вопросе урегулирования войны является демилитаризация Украины. Об этом в интервью Valeurs actuelles сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
"Наша абсолютная красная линия – это демилитаризация Украины. Мы должны быть последовательными. Мы не можем отказать Украине во вступлении в НАТО и одновременно смириться с тем, что у нее больше нет армии", – сказал министр.
По словам Лекорню, украинцы должны иметь возможность обеспечить собственную безопасность. Он добавил, что это ключевой фактор, потому что "иначе я не очень верю в безопасность соседних стран".
Глава Минобороны Франции подчеркнул, что "коалиция желающих" позволяет Киеву задуматься о будущем формате своей армии, а Париж – о возможностях для своей промышленности.
Он также отметил, что Киев не может всегда быть зависимым от Starlink или американских ракет к зенитно-ракетным комплексам Patriot.
- 1 июля 2025 года стало известно, что Макрон более двух часов говорил по телефону с Путиным – в том числе и о российско-украинской войне. Сначала о факте разговора сообщил Кремль, а впоследствии это подтвердил Елисейский дворец.
- Bloomberg писало, что Путин отклонил прекращение огня в разговоре с президентом Франции.