Politico: Между Францией и Британией растет напряжение из-за разногласий по Трампу

Кир Стармер решил вести переговоры в частном порядке, а это не в стиле Эмманюэля Макрона, заявил медиа британский дипломат

Кир Стармер и Эммануэль Макрон (Фото: Teresa Suarez/EPA)

Отношения между премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном осложнились из-за разногласий в отношении того, как взаимодействовать с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на ряд действующих и бывших европейских чиновников, говоривших на условиях анонимности.

Стармер и Макрон проделали долгий путь в налаживании связей между своими странами, но кто-то им мешает. Прибытие президента Франции на берега Британии на этой неделе — первый полноценный государственный визит французского президента со времен Николя Саркози в 2008 году — является важным знаком дружбы после лет недовольства между Лондоном и Парижем, говорится в материале.

С тех пор как Стармер стал премьер-министром, отношения между двумя лидерами стали теплее, и он настаивал на смягчении давней напряженности между Великобританией и Францией, а также Европейским Союзом в целом.

Встреча лидеров на этой неделе сулит многообещающие результаты: более тесное сотрудничество в оборонной сфере, новое соглашение по борьбе с потоками мигрантов через Ла-Манш и прогресс в ядерном сотрудничестве.

"Но помимо похлопываний по спине и рукопожатий, в отношениях между странами Ла-Манша начали появляться тонкие трещины", — пишет Politico.

Лондон и Париж до сих пор тесно координировали свои действия, чтобы попытаться удержать Трампа в рамках мирных переговоров по Украине. Поскольку процесс зашел в тупик, британские и французские чиновники теперь выражают некоторое раздражение по поводу того, как другая сторона решила вести себя с президентом США.

Один из британских дипломатов отметил, что Стермер принял решение вести сложные переговоры в частном порядке. "А это не совсем в стиле Макрона", — добавил он.

Бывший французский дипломат и директор консалтинговой компании Flint Global Франсуа-Жозеф Шишан согласился с тем, что эту неделю следует рассматривать как "саммит примирения", но признал, что все же будут "разногласия по некоторым вопросам, по поводу того, как обращаться с Трампом".

Как выразился один французский ученый, связанный с Макроном, британский премьер "значительно осторожнее" в общении с Белым домом.

Журналисты подчеркивают, что недопонимание между лидерами двух стран может поставить под угрозу единство "коалиции желающих". Главной причиной разногласий стало вопрос сотрудничества с США.

По словам двух французских чиновников, "коалиция желающих" не имеет четкого направления. Они считают, что частично проблема заключается в том, что Великобритания придавала слишком большое значение гарантиям США, которые так и не были реализованы.

В то же время в Лондоне обвиняют Макрона в том, что, приближаясь к концу своего президентского срока, он в своих международных заявлениях думает прежде всего о "своем наследии". Чиновник, осведомленный о переговорах по Ирану, рассказал, что Макрон пытался представить себя миротворцем в этих переговорах.