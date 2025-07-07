Politico: Між Францією та Британією зростає напруженість через різне бачення взаємодії з Трампом

Кір Стармер та Емманюель Макрон (Фото: Teresa Suarez/EPA)

Стосунки між прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і президентом Франції Емманюелем Макроном ускладнилися через різне бачення того, як взаємодіяти з американським лідером Дональдом Трампом. Про це повідомила газета Politico із посиланням на низку чинних та колишніх європейських посадовців, які говорили на умовах анонімності.

Стармер та Макрон пройшли довгий шлях у налагодженні зв'язків між своїми країнами, але хтось їм заважає. Прибуття президента Франції до берегів Британії цього тижня — перший повноцінний державний візит французького президента з часів Ніколя Саркозі у 2008 році – є важливим знаком дружби після років неприязні між Лондоном та Парижем, йдеться у матеріалі.

Відтоді як Стармер став прем’єром, стосунки між двома лідерами потепліли, а він наполягав на пом'якшенні давньої напруженості між Британією та Францією, а також Європейським Союзом у цілому.

Зустріч лідерів цього тижня багато обіцяє: тіснішу співпрацю в оборонній сфері, нову угоду щодо боротьби з міграційними потоками через Ла-Манш та прогрес у ядерній співпраці.

"Але окрім плескань по спині та рукостискань, у стосунках між країнами Ла-Маншу почали з'являтися тонкі тріщини", – пише Politico.

Лондон і Париж досі тісно координували свої дії, щоб спробувати втримати Трампа в просторі для мирних переговорів щодо України. Через те, що процес зайшов у глухий кут, британські та французькі посадовці тепер висловлюють деяке роздратування тим, як інша сторона вирішила поводитися з президентом США.

Один з британських дипломатів зазначив, що Стармер ухвалив рішення вести складні переговори приватно. "А це не дуже у стилі Макрона", – додав він.

Колишній французький дипломат і директор консалтингової компанії Flint Global Франсуа-Жозеф Шишан погодився, що цей тиждень слід розглядати як "саміт примирення", але визнав, що все ж будуть "розбіжності щодо певних питань щодо того, як поводитися з Трампом".

Як висловився один французький науковець, пов'язаний з Макроном, британський прем'єр "набагато обережніший", коли йдеться про взаємодію з Білим домом.

Журналісти наголошують, що непорозуміння між лідерами двох країн може поставити під загрозу єдність "коаліції охочих". Головною причиною непорозумінь стало питання співпраці зі США.

За словами двох французьких посадовців, "коаліція охочих" не має чіткого напряму. Вони вважають, що частково проблема полягає у наданні Британією великого значення гарантіям США, які так і не були реалізовані.

Водночас у Лондоні звинувачують Макрона в тому, що, наближаючись до закінчення свого президентського терміну, він у міжнародних заявах думає насамперед про "свою спадщину". Чиновник, обізнаний із переговорами щодо Ірану, розповів, що Макрон намагався показати себе миротворцем у цих перемовинах.