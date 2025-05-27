FT: Франція та Британія вважають, що розміщення західних військ в Україні все ще можливе

Емманюель Макрон та Кір Стармер (Фото: Ludovic Marin/EPA)

Франція та Велика Британія вважають, що розміщення західних військ в Україні після завершення бойових дій все ще можливе, водночас Німеччина налаштована більш скептично. Про це повідомила газета Financial Times із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

У матеріалі йдеться, що з огляду на те, що відданість Вашингтона безпеці України, очевидно, слабшає, лідери Франції, Великої Британії та Німеччини дедалі більше розходяться в думках щодо того, який обсяг військової підтримки можна надати Києву після війни.

Франція та Британія, два ініціатори так званої коаліції охочих, наполягають на тому, що початковий план розгортання військ на території України все ще є здійсненним.

Інші країни, включно з Німеччиною, налаштовані більш скептично, оскільки США, як і раніше, не обіцяють підтримати контингент.

Співрозмовники FT стверджують, що прем'єр-міністр Британії Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон і далі підтримують пропозицію щодо введення військ, щоб зберегти участь Європи в переговорах про припинення вогню та підтримувати моральний дух українців, а також продемонструвати свою відданість президенту США Дональду Трампу.

Один європейський посадовець заявив, що план введення військ "мертвий", оскільки він "абсурдний без допомоги Трампа, а він не бажає її надавати".

Проте французький дипломат заперечив, що повідомлення про провал пропозиції "не тільки сильно перебільшені", а й "цілком не відповідають дійсності", додавши, що країни все ще працюють над планами "у звичайному темпі".