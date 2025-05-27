FT: Франция и Британия считают, что размещение западных войск в Украине все еще возможно

Эмманюэль Макрон и Кир Стармер (Фото: Ludovic Marin/EPA)

Франция и Великобритания считают, что размещение западных войск в Украине после завершения боевых действий все еще возможно, в то же время Германия настроена более скептически. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

В материале говорится, что учитывая, что преданность Вашингтона безопасности Украины, очевидно, слабеет, лидеры Франции, Великобритании и Германии все больше расходятся во мнениях о том, какой объем военной поддержки можно предоставить Киеву после войны.

Франция и Британия, два инициатора так называемой коалиции желающих, настаивают на том, что первоначальный план развертывания войск на территории Украины все еще выполним.

Другие страны, включая Германию, настроены более скептически, поскольку США по-прежнему не обещают поддержать контингент.

Собеседники FT утверждают, что премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон продолжают поддерживать предложение о вводе войск, чтобы сохранить участие Европы в переговорах о прекращении огня и поддерживать моральный дух украинцев, а также продемонстрировать свою преданность президенту США Дональду Трампу.

Один европейский чиновник заявил, что план ввода войск "мертв", поскольку он "абсурден без помощи Трампа, а он не желает ее предоставлять".

Однако французский дипломат возразил, что сообщения о провале предложения "не только сильно преувеличены", но и "совершенно не соответствуют действительности", добавив, что страны все еще работают над планами "в обычном темпе".