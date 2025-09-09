Новым премьером Франции стал министр обороны
Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил новым премьер-министром Себастьяна Лекорню, который ранее возглавлял оборонное ведомство страны. Об этом сообщили в администрации французского руководителя, Елисейском дворце, передает газета Le Monde.
Назначение состоялось через несколько часов после того, как бывший премьер Франсуа Байру подал президенту в отставку.
Лекорню возглавлял Министерство вооруженных сил Франции (аналог Минобороны) с 2022-го. Теперь он стал пятым премьером со времени переизбрания Макрона, которое состоялось почти три с половиной года назад.
"[В первую очередь, Макрон] поручил ему проконсультироваться с политическими силами, представленными в парламенте, с целью принятия бюджета для страны и заключения соглашений, необходимых для принятия решений в ближайшие месяцы", – сообщили в Елисейском дворце.
Там добавили, что после этих обсуждений Лекорню будет должен предложить президенту Франции новый состав правительства.
- В июле Лекорню отмечал, что для Франции абсолютной "красной линией" в вопросе урегулирования войны является демилитаризация Украины.
8 сентября парламент Франции не поддержал вотум доверия на тот момент премьеру Байру: это первый случай в истории пятой республики, когда правительство уходит в отставку после такого голосования.
