Новым премьером Франции стал министр обороны

Это уже пятый глава правительства Франции с момента переизбрания Макрона в 2022-м

Себастьен Лекорню (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил новым премьер-министром Себастьяна Лекорню, который ранее возглавлял оборонное ведомство страны. Об этом сообщили в администрации французского руководителя, Елисейском дворце, передает газета Le Monde.

Назначение состоялось через несколько часов после того, как бывший премьер Франсуа Байру подал президенту в отставку.

Лекорню возглавлял Министерство вооруженных сил Франции (аналог Минобороны) с 2022-го. Теперь он стал пятым премьером со времени переизбрания Макрона, которое состоялось почти три с половиной года назад.

"[В первую очередь, Макрон] поручил ему проконсультироваться с политическими силами, представленными в парламенте, с целью принятия бюджета для страны и заключения соглашений, необходимых для принятия решений в ближайшие месяцы", – сообщили в Елисейском дворце.

Там добавили, что после этих обсуждений Лекорню будет должен предложить президенту Франции новый состав правительства.