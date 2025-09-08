Премьер Франции утратил вотум доверия – Макрон должен выбрать нового
Парламент Франции провалил голосование за вотум доверия премьер-министру Франсуа Байру, из-за чего его правительство должно уйти в отставку, передает газета Le Monde.
Депутаты не одобрили общую политическую декларацию Байру: 94 проголосовали "за", а 364 – "против", объявила спикер Национального собрания, нижней палаты парламента, Яэль Брон-Пиве.
Это первый случай в истории пятой республики (с 1958 года), когда правительство уходит в отставку после голосования о вотуме доверия.
Байру находился в должности почти девять месяцев. Теперь он должен подать отставку своего кабинета министров президенту Эмманюэлю Макрону.
После этого глава государства должен назначить нового премьера, который будет ответственен за формирование нового правительства.
- После массированной атаки РФ по Украине 7 сентября президент Зеленский разговаривал с Макроном: политики скоординировали совместные дипломатические усилия, дальнейшие шаги и контакты с партнерами для "обеспечения надлежащего ответа".
