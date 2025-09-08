Прем'єр Франції втратив вотум довіри – Макрон має обрати нового

Це перший випадок в історії п'ятої республіки, коли уряд йде у відставку після голосування про вотум довіри

Франсуа Байру (Фото: YOAN VALAT / EPA)

Парламент Франції провалив голосування за вотум довіри прем'єр-міністру Франсуа Байру, через що його уряд має піти у відставку, передає газета Le Monde.

Депутати не схвалили загальну політичну декларацію Байру: 94 проголосували "за", а 364 – "проти", оголосила спікерка Національних зборів, нижньої палати парламенту, Яель Брон-Піве.

Це перший випадок в історії п'ятої республіки (з 1958 року), коли уряд йде у відставку після голосування про вотум довіри.

Байру перебував на посаді майже дев'ять місяців. Тепер він повинен подати відставку свого кабінету міністрів президенту Емманюелю Макрону.

Після цього глава держави має призначити нового прем'єра, який буде відповідальний за формування нового уряду.