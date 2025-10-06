Премьер-министр Франции подал в отставку. Он был в должности менее месяца

Лекорню был пятым премьер-министром Франции за менее чем два года

Себастьен Лекорню (фото - EPA)

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню 6 октября подал в отставку. Об этом сообщают BFM TV и France 24.

Отмечается, что заявление об отставке уже принял президент Эмманюэль Макрон.

France 24 пишет, что накануне Лекорню представил состав Кабинета министров, однако подвергся жесткой критике, поскольку большинство его членов были в предыдущем правительстве.

Лекорню был пятым премьер-министром страны за менее чем два года. Он возглавлял правительство менее месяца – с 9 сентября.

Президент партии "Национальное объединение" Джордан Барделла призвал Макрона распустить Национальное собрание после отставки Лекорню.

8 сентября Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции объявило вотум недоверия правительству во главе с Франсуа Байру. Соответствующее решение поддержали 194 депутата из 364 – за отставку правительства проголосовали все оппозиционные Макрону партии, от ультралевых до ультраправых.

9 сентября президент Франции Макрон назначил Лекорню премьер-министром, сменив Франсуа Байру, который получил вотум недоверия в парламенте. Это произошло после того, как Байру предложил сократить госбюджет на 44 млрд евро.

До назначения главой правительства Лекорню с 2022 года возглавлял Министерство вооруженных сил Франции (аналог Минобороны).