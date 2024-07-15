Прем'єрка Естонії Каллас та її уряд подали у відставку
У понеділок,15 липня, прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас подала президенту країни Алару Карісу заяву про відставку її уряду. Про це повідомив естонський мовник ERR.
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Уряд на чолі з Каллас зібрався на позачергове засідання, на якому прем'єрка і весь Кабінет міністрів подали у відставку.
До вступу на посаду нового уряду Каллас продовжуватиме виконувати обов'язки прем'єр-міністерки. Вона висловила сподівання, що уряд буде сформовано "досить швидко".
Каллас обіймала посаду очільниці естонського уряд із січня 2021 року.
- 12 червня Politico писало, що Каллас може зайняти крісло верховної представниці Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки (наразі посаду обіймає Боррель).
- 28 червня Європейська рада затвердила Каллас на цій посаді. За її кандидатуру має ще проголосувати Європарламент.
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