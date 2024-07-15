Прем'єрка Естонії Каллас та її уряд подали у відставку

Кая Каллас (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

У понеділок,15 липня, прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас подала президенту країни Алару Карісу заяву про відставку її уряду. Про це повідомив естонський мовник ERR.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Уряд на чолі з Каллас зібрався на позачергове засідання, на якому прем'єрка і весь Кабінет міністрів подали у відставку.

До вступу на посаду нового уряду Каллас продовжуватиме виконувати обов'язки прем'єр-міністерки. Вона висловила сподівання, що уряд буде сформовано "досить швидко".

Каллас обіймала посаду очільниці естонського уряд із січня 2021 року.

12 червня Politico писало, що Каллас може зайняти крісло верховної представниці Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки (наразі посаду обіймає Боррель).

28 червня Європейська рада затвердила Каллас на цій посаді. За її кандидатуру має ще проголосувати Європарламент.

Читайте також: Прем’єрка Естонії: У нас немає "плану Б" на випадок перемоги Росії у війні